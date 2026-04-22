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#Imaginaire

La Dernière transhumance

Stéphane Arnier

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Dans les terres du Nord, au rythme des clochettes et des chants traditionnels, la doyenne Kaisu s'apprête à mener sa dernière transhumance à la tête de sa famille et de leur troupeau de rennes. Mais l'arrivée d'un homme en fuite réveille l'écho d'un vieux conflit : entre raids ennemis, coutumes qui s'eff ritent et bouleversements mystérieux de la nature, Kaisu doit guider les siens sur des sentes migratoires semées d'épreuves. Le plus grand des dangers vient-il de ces prospecteurs étrangers à l'avidité sans fond ? Ou bien des vitaux, ces organismes invisibles dont l'équilibre vacille ? Stéphane Arnier est un auteur d'imaginaire français qui vit en Finlande. Entre un double expresso et une balade en forêt, il écrit des livres de fantasy et des jeux de rôle. Après son roman primé La brume l'emportera, il propose avec La Dernière Transhumance une saga de survie identitaire, un récit de transmission, une fresque à la fois âpre et poétique mêlant rites ancestraux, tension politique et mysticisme chamanique.

Par Stéphane Arnier
Chez Mnémos éditions

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Auteur

Stéphane Arnier

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Fantasy

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La Dernière transhumance

Stéphane Arnier

Paru le 22/04/2026

320 pages

Mnémos éditions

23,00 €

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