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Le palais rêvé du Facteur Cheval

Loïc Fontimpe

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En 1876, dans la Drôme rurale, Ferdinand, simple facteur, mène une existence rude. Pour réenchanter sa vie, il décide à 43 ans de suivre son rêve : construire un palais féerique dans son jardin. L'aventure sera longue et compliquée. Ferdinand en sortira transformé. Cette biographie, qui s'ouvre sur le quotidien d'un homme de la campagne du XIXe siècle, dépeint comment, en laissant libre cours à ses rêves, ses mondes intérieurs, sa folie créatrice, Ferdinand Cheval a su transcender son quotidien et bâtir une oeuvre architecturale formidable, toujours aussi renommée et admirée.

Par Loïc Fontimpe
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Loïc Fontimpe

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

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Le palais rêvé du Facteur Cheval

Loïc Fontimpe

Paru le 20/05/2026

144 pages

Editions Petit à Petit

19,90 €

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Scannez le code barre 9782380463958
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