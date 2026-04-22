Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Connexions mortelles

Romy Victory

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une soirée pyjama qui tourne mal, une famille décimée en direct sur un forum de gamers, une jeune femme tuée par son match Tinder, la blogueuse femme au foyer modèle qui perd la vie dans un jeu sexuel... Toutes ces histoires ont un point commun : tout a commencé en ligne, sur Internet. Une mauvaise rencontre, un fantasme poussé à l'extrême, la frontière entre jeu et réalité qui vole en éclats. Internet et les réseaux sociaux ont repoussé les limites du possible, mais aussi celles du crime. Découvrez 10 histoires vraies glaçantes, racontées par Romy Victory, la reine du True Crime sur YouTube. Ses enquêtes poussées et sa narration captivante vous garantissent des moments de lecture terrifiants. Romy Victory est franco-canadienne, elle vit à Montréal. Depuis 2017, elle a séduit plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube.

Par Romy Victory
Chez Talent sport

|

Auteur

Romy Victory

Editeur

Talent sport

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Connexions mortelles par Romy Victory

Commenter ce livre

 

Connexions mortelles

Romy Victory

Paru le 22/04/2026

269 pages

Talent sport

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378155346
9782378155346
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.