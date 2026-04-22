Connexions mortelles

Une soirée pyjama qui tourne mal, une famille décimée en direct sur un forum de gamers, une jeune femme tuée par son match Tinder, la blogueuse femme au foyer modèle qui perd la vie dans un jeu sexuel... Toutes ces histoires ont un point commun : tout a commencé en ligne, sur Internet. Une mauvaise rencontre, un fantasme poussé à l'extrême, la frontière entre jeu et réalité qui vole en éclats. Internet et les réseaux sociaux ont repoussé les limites du possible, mais aussi celles du crime. Découvrez 10 histoires vraies glaçantes, racontées par Romy Victory, la reine du True Crime sur YouTube. Ses enquêtes poussées et sa narration captivante vous garantissent des moments de lecture terrifiants. Romy Victory est franco-canadienne, elle vit à Montréal. Depuis 2017, elle a séduit plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube.