Le mariage archi-faux de Ludwig & Maëlle

Dans un village où tout se sait, même les meilleurs plans tombent à l'eau quand le coeur s'en mêle. Maëlle n'a qu'un objectif : fuir Champigny-sur-Poitou, minuscule village de soixante-dix âmes, perdu au milieu de nulle part. Son plan ? Arnaquer des influenceurs : elle leur envoie de faux faire-part de mariage, ils s'excusent de ne pas pouvoir venir et lui offrent un joli cadeau pour se faire pardonner. Facile, discret, efficace. Jusqu'au jour où la star internationale Zoe Kalloway - oui, LA Zoe Kalloway - répond qu'elle viendra en personne pour le grand jour... Panique à bord. Pour éviter que la supercherie n'éclate -et peut-être aussi la prison -, Maëlle n'a plus qu'une option : épouser pour de faux son complice de toujours, Ludwig. Jouer les fiancés avec son meilleur ami aurait dû être un jeu d'enfant, pourtant l'opération se révèle plus compliquée que prévu. Car derrière son calme habituel, le jeune homme cache peut-être bien plus de secrets qu'elle ne le pensait.