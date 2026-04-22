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Ousmane Dembélé

Nicolas Gettliffe

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Longtemps considéré comme un joueur fantasque, capable des gestes et dribbles les plus incroyables, Ousmane Dembélé est devenu avec le temps une référence d'exemplarité. Après des débuts prometteurs au Stade Rennais, un passage éclair exceptionnel au Borussia Dortmund et une période frustrante marquée par les blessures à Barcelone, le prodige d'Evreux a toujours hypnotisé le public par son talent. Tel un diamant à polir, le joueur laisse pourtant un goût d'inachevé. Arrive alors l'épisode PSG, marqué par le triomphe absolu en Ligue des champions en 2025. Année de tous les exploits et des plus belles récompenses, conclue sur ce Ballon d'or décroché à la surprise générale ! Plus professionnel dans l'approche du football de haut niveau, désormais mûr et conscient de son rôle de leader, le virtuose du football français est également devenu un buteur providentiel. Plongez dans la vie et la carrière d'un soliste attachant et virevoltant, devenu leader pour le collectif, dont le rêve est de prouver dès à présent qu'il peut aussi laisser une trace en équipe de France. Nicolas Gettliffe a travaillé pendant plus de trente ans à Onze Mondial, parcourant tous les terrains pour des reportages aux quatre coins de la planète football. Il est aujourd'hui journaliste indépendant et travaille à la mairie de Bondy. Auteur dans la même collection de Kylian Mbappé Lottin, Le monde à ses pieds et Antoine Griezmann, Le Stratège.

Par Nicolas Gettliffe
Chez Talent sport

|

Auteur

Nicolas Gettliffe

Editeur

Talent sport

Genre

Football

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Ousmane Dembélé

Nicolas Gettliffe

Paru le 22/04/2026

96 pages

Talent sport

19,90 €

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