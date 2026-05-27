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#Roman jeunesse

Les jeunes Sapeurs Pompiers Tome 1

Christophe Cazenove, Stédo

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Un roman jeunesse des Pompiers, ça s'arrose ! Ce n'est pas évident d'être un jeune sapeur pompier. On côtoie des tas de pompiers à la caserne, on est habillé comme eux, on sait faire marcher la lance à incendie et pratiquer le bouche à bouche... mais on n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Parce qu'on est trop petit, et que c'est trop dangereux. Alors qu'une vague d'incendies ravage les alentours de la ville, Tom, Margot et Ben, tous trois JSP, décident de prouver à la caserne tout entière qu'ils sont capables de faire aussi bien que les "vrais" pompiers.

Par Christophe Cazenove, Stédo
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Christophe Cazenove, Stédo

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les jeunes Sapeurs Pompiers Tome 1

Christophe Cazenove, Stédo

Paru le 27/05/2026

96 pages

Bamboo Editions

5,95 €

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Scannez le code barre 9791041119912
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