Les jeunes Sapeurs Pompiers Tome 1

Un roman jeunesse des Pompiers, ça s'arrose ! Ce n'est pas évident d'être un jeune sapeur pompier. On côtoie des tas de pompiers à la caserne, on est habillé comme eux, on sait faire marcher la lance à incendie et pratiquer le bouche à bouche... mais on n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Parce qu'on est trop petit, et que c'est trop dangereux. Alors qu'une vague d'incendies ravage les alentours de la ville, Tom, Margot et Ben, tous trois JSP, décident de prouver à la caserne tout entière qu'ils sont capables de faire aussi bien que les "vrais" pompiers.