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Tampons Anatole Latuile

Xxx

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Roi des bêtises en approche : découvre pour la première fois des tampons Anatole Latuile ! Fais parler ton héros préféré ! 6 tampons représentant Anatole, Jason, Olympe, Sidonie, Naomie et même Princesse ! Amuse-toi à les faire parler et à inventer plein d'histoires. Un héros multimédia Anatole est un héros multimédia que les lecteurs peuvent retrouver dans J'aime lire tous les mois et dans Mes premiers J'aime lire, mais également à la télévision, en audio, en spectacle et dans des salles d'escape game !

Par Xxx
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Xxx

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Divers

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Tampons Anatole Latuile

Xxx

Paru le 03/06/2026

Bayard jeunesse

11,90 €

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