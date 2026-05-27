Roi des bêtises en approche : découvre pour la première fois des tampons Anatole Latuile ! Fais parler ton héros préféré ! 6 tampons représentant Anatole, Jason, Olympe, Sidonie, Naomie et même Princesse ! Amuse-toi à les faire parler et à inventer plein d'histoires. Un héros multimédia Anatole est un héros multimédia que les lecteurs peuvent retrouver dans J'aime lire tous les mois et dans Mes premiers J'aime lire, mais également à la télévision, en audio, en spectacle et dans des salles d'escape game !