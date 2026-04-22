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Petit Futé Berry

Petit Futé

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir le Berry Le Berry, terre de caractère au coeur de la France, séduit par la beauté de ses paysages, la douceur de ses villages et la profondeur de son histoire. De Bourges à Saint-Amand-Montrond, entre forêts, vallons et châteaux discrets, cette région dévoile une authenticité rare, empreinte de culture et de traditions rurales. Ce guide pratique invite à explorer un territoire paisible et inspirant, loin du tumulte. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer le Berry : - Des itinéraires entre Bourges, Nohant et la Brenne : un voyage entre patrimoine gothique, nature sauvage et mémoire littéraire. - Des expériences immersives : marchés, fêtes rurales, balades en Brenne et découvertes d'ateliers artisanaux. - Un regard historique et culturel : cathédrales, abbayes, légendes et écrivains façonnent l'âme singulière du Berry. - Des conseils pratiques et locaux : hébergements, circuits, bons plans et suggestions d'escapades authentiques. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : routes bucoliques, villages cachés et expériences locales à ne pas manquer. Un guide signé Petit Futé, pour les voyageurs amoureux de culture, de nature et de traditions vivantes.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Centre

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Petit Futé Berry

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Paru le 13/05/2026

Nouvelles éditions de l'Université

13,95 €

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