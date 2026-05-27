Un papa héros de tous les jours La petite narratrice de cet album voit son papa comme un véritable super-héros du quotidien : un avion quand il la porte dans ses bras, un bateau à moteur quand il la promène, une voiture de course quand il l'emmène en poussette... Ce papa extraordinaire l'accompagne à chaque moment de sa journée, des jeux aux petits bobos, jusqu'à l'histoire du soir. Mais à la fin, c'est toujours lui qui s'endort le premier ! Un texte plein de tendresse et d'imaginaire, porté par des illustrations douces et expressives. Un moment complice à partager Pensé pour les tout-petits dès 2 ans, ce livre cartonné est parfait pour des lectures câlines, blottis contre papa. Son texte simple et rythmé permet à l'enfant de participer à la lecture, et son humour tendre résonnera tout autant chez les adultes. C'est un album idéal pour créer un rituel du soir ou célébrer la relation unique entre un père et son enfant. Un auteur et une illustratrice reconnus dans une collection pensée pour les petits Signé par Davide Cali, auteur phare de la littérature jeunesse, et illustré par Camille Jourdy, lauréate de plusieurs prix jeunesse, cet album s'inscrit dans la collection "Tout Carton Tout Mignon" spécialement conçue pour les mains des tout-petits. Une valeur sûre, à offrir ou à s'offrir pour la fête des pères ou toute l'année.