Prendre soin de son âme avec Thérèse de Lisieux

Thérèse de Lisieux est l'une des saintes les plus connues à travers le monde, l'une des plus vénérées et aimées. Ce livre permet de découvrir les principaux épisodes de son autobiographie, Histoire d'une âme, l'un des textes spirituels les plus lus. La jeune carmélite y fait le récit de ses premières joies, mais nous parle aussi de ses épreuves et de sa détermination à devenir religieuse. C'est un témoignage vibrant de simplicité et d'ardeur sur l'espérance et l'amour. Quelques prières et poésies composées par Thérèse de Lisieux complètent ce récit. Un carnet en fin d'ouvrage propose des chemins pour poursuivre sa méditation sur la vie de la jeune sainte.