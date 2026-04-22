Prendre soin de son âme avec les Anges

Les anges sont des messagers qui guident nos pas. Dans la tradition chrétienne, l'ange gardien prend soin d'une âme en particulier et la protège sans jamais la délaisser. Cet ouvrage réunit de nombreux témoignages littéraires ou spirituels, écrits au fil des siècles, sur le réconfort et la consolation que cette présence apporte. Quelques prières adressées à ces esprits célestes, composées par Bernard de Clairvaux, Thérèse de Lisieux, etc. , complètent ce volume. En fin d'ouvrage, un carnet permet de méditer sur sa propre relation avec l'ange.