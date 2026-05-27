Juliette à Rome

Depuis 23 tomes, Juliette fait voyager des milliers de lectrices à travers le monde. Avec humour, curiosité et une bonne dose d'émotions, elle explore les grandes villes de la planète tout en partageant les défis de son âge. Chaque tome est une aventure indépendante, où l'on découvre un pays à travers les yeux d'une ado moderne, vive et attachante. Culture locale, expressions typiques, gastronomie, mode de vie, valeurs fortes... tout est là pour embarquer les jeunes lectrices dans un tour du monde aussi divertissant qu'enrichissant.