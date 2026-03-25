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#Roman francophone

T'attendre

Marianne Perilleux

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Un soir d'hiver, une alerte et l'ordre de rester chez soi, fenêtres et portes closes. Que se passe-t-il ? Rien ne filtre ni sur les événements ni sur leur durée. Les véhicules de police sont omniprésents et les médias, détournés, ne diffusent plus que des romances. Isabelle, privée de sa fille Rose et de son amant Martin est, comme eux, condamnée à l'attente et à l'isolement. Seul le téléphone les relie encore. Commence alors pour Isabelle une plongée dans ses souvenirs, dont elle ne ressortira pas indemne. T'attendre est un huis clos intime et dystopique qui interroge avec sensibilité la solitude, l'amour et la famille jusque dans ses secrets inavouables.

Par Marianne Perilleux
Chez Editions Academia

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Auteur

Marianne Perilleux

Editeur

Editions Academia

Genre

Littérature française

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T'attendre

Marianne Perilleux

Paru le 25/03/2026

134 pages

Editions Academia

14,00 €

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Scannez le code barre 9782806140333
9782806140333
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