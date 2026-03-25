Un soir d'hiver, une alerte et l'ordre de rester chez soi, fenêtres et portes closes. Que se passe-t-il ? Rien ne filtre ni sur les événements ni sur leur durée. Les véhicules de police sont omniprésents et les médias, détournés, ne diffusent plus que des romances. Isabelle, privée de sa fille Rose et de son amant Martin est, comme eux, condamnée à l'attente et à l'isolement. Seul le téléphone les relie encore. Commence alors pour Isabelle une plongée dans ses souvenirs, dont elle ne ressortira pas indemne. T'attendre est un huis clos intime et dystopique qui interroge avec sensibilité la solitude, l'amour et la famille jusque dans ses secrets inavouables.