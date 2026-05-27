L'homme au masque de chair

Un assassin est retrouvé enfermé dans un appartement du centre-ville de Montréal aux côtés de sa victime. Le visage du meurtrier est mutilé et ses dents, arrachées, rendant son identification impossible. En plus, il refuse de prononcer le moindre mot. Qui est ce mystérieux inconnu ? Quelle raison se cache derrière son silence obstiné ? Et pourquoi, dix-huit mois plus tard, après avoir été emprisonné dans un pénitencier à sécurité maximale, exige-t-il de parler à Geneviève Fiola, l'une des multiples fausses identités d'Ana Blanc ? Ana, arnaqueuse professionnelle, devra éplucher les nombreuses couches de son propre passé pour lever le voile sur cette affaire. Quel est notre vrai visage quand tous les masques tombent ?