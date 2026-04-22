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#Album jeunesse

3 super aventures

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

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Recueil de 3 histoires Loup Gris : - Loup gris la terreur - Loup gris et Louvette - Loup gris dans la ville Loup gris la terreur : "Je suis Loup gris, une terreur, un KILLER. Tu sais comment ça marche ? Moi, je chasse, toi, t'es mangé". Retrouver dans cette histoire du loup gris 100% pur jus, il se croit fort, mais il a tort. Chacune de ses proies (mulot, cerf, renard) lui fait des entourloupes et au final, pour son casse-dalle, il se contentera... d'un champignon ! Loup gris et Louvette : "Je suis le plus beau du secteur, je fais vibrer tous les coeurs, je suis la star de ces bois, les louves sont folles de moi" . Loup gris va vouloir prouver à Louvette qu'il est super fort, mais comment dire ? Ses efforts ne vont pas vraiment payer ! Loup gris dans la ville : Panaché l'écureuil propose à Loup gris de l'emmener en ville où il pourrait avoir toujours le ventre plein plutôt que d'essayer de le chasser. Comme vous vous en doutez, c'est pas gagné. Il n'écoute rien, fonce droit sur la nourriture pour de drôles de mésaventures !

Par Ronan Badel, Gilles Bizouerne
Chez Editions Didier

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Auteur

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres personnages

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3 super aventures

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Paru le 22/04/2026

120 pages

Editions Didier

15,90 €

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Scannez le code barre 9782278134045
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