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L'Incommensurable

François Jullien

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Un regard qu'on croise fêle d'infini ce visage : il n'entre en commune mesure avec rien qui soit au monde. Au point d'ailleurs qu'on ne le supporte pas, et qu'on a tôt fait de détourner les yeux. Or, de quoi cela est-il si discrètement - mais indéniablement - la révélation ? Comme il y a de l'incommensurable autour de certains nombres qui, jusque dans la plus grande proximité, maintiennent un écart irréductible avec les autres, nos vies sont traversées par de l'incommensurable. Mais nous sommes portés à le rabattre comme à l'éviter pour ne pas avoir à l'affronter. Il est vrai que la société commensurabilise tout : l'argent, la " communication " ont fonction d'enfouir l'incommensurable, au lieu d'en laisser entendre l'inouï. L'incommensurable laisse apparaître que l'infini n'est pas seulement à reporter aux extrémités, mais qu'il ne cesse aussi d'infiltrer notre expérience et de l'ouvrir de l'intérieur au vertige. Incommensurable de la jouissance en regard du plaisir, ou de l'intime vis-à-vis de la sociabilité ou de l'événement de la mort... N'est-ce pas en repérant ces fêlures d'incommensurable qu'on pourra déployer l'existence ? Un concept - l'incommensurable - ne pourrait-il pas changer la vie ? F. J. Dans Moïse ou la Chine, le philosophe montre comment, après avoir été tentée par elle, la Chine a évité l'idée d'un Dieu créateur. Dans L'Incommensurable, il forge une alternative à ces deux conceptions du monde. Patrice Bollon, Lire magazine.

Par François Jullien
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

François Jullien

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Sociologie

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L'Incommensurable

François Jullien

Paru le 22/04/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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