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#Essais

Qui es-tu Lilith

Regno stéphanie Del, Stéphanie Del Regno

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Lilith quitte-t-elle volontairement l'Eden pour rester fidèle à elle-même ou en a-t-elle été chassée par Dieu ? Elue puis déchue, de compagne d'Adam à épouse de Samaël, la première femme de la Création devient première démone. Symbole d'une quête intérieure intransigeante, cette figure féminine primordiale de la nuit incarne le refus de la domination, la force et la puissance instinctive des pulsions les plus secrètes tout autant que le désir inassouvissable d'absolue liberté. Qui est cette présence ancienne, issue des textes mésopotamiens et réintroduite dans les courants spirituels et ésotériques par la tradition juive ? Qui es-tu donc, Lilith ?

Par Regno stéphanie Del, Stéphanie Del Regno
Chez Trajectoire

|

Auteur

Regno stéphanie Del, Stéphanie Del Regno

Editeur

Trajectoire

Genre

Esotérisme

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Qui es-tu Lilith

Regno stéphanie Del, Stéphanie Del Regno

Paru le 27/05/2026

112 pages

Trajectoire

15,00 €

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