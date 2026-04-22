Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

L'histoire de la cafetiè...re

Anne Herbauts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un album subtil pour parler avec légèreté de conflits et de paix. Ce livre devait être une belle histoire, mais le chat a vu l'oiseau qui suivait un escargot depuis le haut d'une branche et le chat a bondi, l'oiseau s'est envolé, l'escabelle est tombée, et... la cafetière se renverse dans le livre, la cafetière tache l'histoire du chat, du chien, de l'oiseau... Cela devait être une belle histoire, mais la faute à la pluie, au chat, à l'oiseau, au vent... C'est à cause de l'autre ! Tout le monde est mécontent. Alors, la Tache (de café) se lève. Et houspille tout ce petit monde : on nettoie, on s'excuse, on range, et... on prend le thé dehors, au soleil. Mais voilà que le vent se lève...

Par Anne Herbauts
Chez Casterman

|

Auteur

Anne Herbauts

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'histoire de la cafetiè...re par Anne Herbauts

Commenter ce livre

 

L'histoire de la cafetiè...re

Anne Herbauts

Paru le 22/04/2026

40 pages

Casterman

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203300330
9782203300330
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.