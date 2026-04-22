L'histoire de la cafetiè...re

Un album subtil pour parler avec légèreté de conflits et de paix. Ce livre devait être une belle histoire, mais le chat a vu l'oiseau qui suivait un escargot depuis le haut d'une branche et le chat a bondi, l'oiseau s'est envolé, l'escabelle est tombée, et... la cafetière se renverse dans le livre, la cafetière tache l'histoire du chat, du chien, de l'oiseau... Cela devait être une belle histoire, mais la faute à la pluie, au chat, à l'oiseau, au vent... C'est à cause de l'autre ! Tout le monde est mécontent. Alors, la Tache (de café) se lève. Et houspille tout ce petit monde : on nettoie, on s'excuse, on range, et... on prend le thé dehors, au soleil. Mais voilà que le vent se lève...