Vous maîtrisez les bases de SketchUp, acquises grâce au livre SketchUp Guide Pratique ou lors d'une formation ? Alors il est temps de développer vos compétences et de booster votre productivité grâce aux techniques avancées de ce livre. Ciblant principalement le domaine de l'aménagement intérieur et de la décoration, il conviendra à tous ceux qui cherchent à représenter leurs idées en 3D, même les plus folles. Contenu : - Modéliser précisément la situation existante et projetée, - Installer et utiliser un grand nombre d'extensions, dont beaucoup sont gratuites, - Méthodes de modélisation avancées pour réaliser des formes complexes, - Méthodes de positionnement, d'orientation et d'espacement d'objets dans l'espace 3D, - Création et application de matières texturées sur des formes complexes, - Représenter les éclairages artificiels, - Calculer longueurs, surfaces et volumes puis quantifier et évaluer les coûts, - Améliorer la qualité de vos documents de mise en page LayOut, - Donner du réalisme à vos images à l'aide d'une extension de rendu photo-réaliste.