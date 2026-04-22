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Max Deblé

Michaël Aguilar, Eric Sault

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Une BD cash, drôle et mordante qui célèbre la vraie vie des commerciaux ! Max essaie de faire du business avec sa bande de copains, Jade, Phil, Omar et Yvan. ils vendent tout ce qui se présente : voitures, immobilier, nouvelles technologies, matelas moelleux, aspirateurs "révolutionnaires" , cercueils éternels et même robots domestiques... Chaque jour, ils sont à deux doigts de conclure. Le client est chaud. Le contrat est prêt. Il ne manque plus qu'une signature. Et là... Paf ! Une gaffe, un imprévu, un coup du sort... la vente s'envole. Mauvaise étoile ? Pas vraiment. C'est plutôt la réalité du métier de vendeur. A chaque page, vous vous demanderez : Max et sa bande vont-ils enfin réussir à conclure une vente ? Car derrière ses échecs et ses coups de malchance, Max nous ressemble un peu. Après tout, nous avons tous quelque chose à vendre !

Par Michaël Aguilar, Eric Sault
Chez Dunod

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Auteur

Michaël Aguilar, Eric Sault

Editeur

Dunod

Genre

Humour

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Max Deblé

Michaël Aguilar, Eric Sault

Paru le 22/04/2026

96 pages

Dunod

18,90 €

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Scannez le code barre 9782100882885
9782100882885
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