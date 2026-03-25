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#Roman francophone

Babil alone

Sophie D'Argy

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Babil alone, comme le babil pas si doux de femmes plus si jeunes qui parlent toutes seules, sous la douche ou en voiture. Dans une petite ville qui pourrait s'appeler Rennes, ces femmes isolées résistent pour ne pas se laisser engloutir. Pour évacuer la rage de si mal s'affranchir du regard masculin. Et surtout, pour puiser aux tréfonds d'elles-mêmes la force de transformer le poison en élixir. Les nouvelles urbaines de Sophie d'Argy font l'atmosphère impressionniste des solitudes féminines au XXIe siècle. "Dans ton sac, il y avait toujours de la Ventoline, du Lexomil, des Lucky Strike et des sucettes Chupa Chups."

Par Sophie D'Argy
Chez Rio Bravo

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Auteur

Sophie D'Argy

Editeur

Rio Bravo

Genre

Contes et nouvelles

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Babil alone

Sophie D'Argy

Paru le 25/03/2026

116 pages

Rio Bravo

12,00 €

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Scannez le code barre 9782488136198
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