Accomplice to the Villain

Evie Sage n'avait pas l'intention de devenir le bras droit du plus terrifiant Vilain de Rennedawn. Une minute plus tôt, elle postulait à un emploi d'assistante promettant "un peu de paperasse et quelques décapitations occasionnelles" ; la suivante, elle se retrouvait plongée dans un chaos magique, des complots meurtriers, et en proie à un béguin absolument inapproprié pour son patron taciturne, à la mâchoire bien dessinée. A présent, entre une prophétie magique et des assassins débarquant dans la salle de pause, Evie doit trouver le moyen de survivre à son travail sans incendier le royaume... et préserver sa dignité, déjà suspendue à un fil de sarcasme.