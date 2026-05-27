Dans Aimer et être aimé, Frank Anderson ne décrit pas seulement une approche thérapeutique. Il raconte une histoire. La sienne. Psychiatre reconnu et figure emblématique de la thérapie IFS, il nous ouvre ici les portes de son propre parcours intérieur, marqué par le trauma, les stratégies de survie et une quête longtemps silencieuse : le besoin d'être aimé. En s'appuyant sur des souvenirs personnels, des moments de vulnérabilité et des exemples de sa pratique clinique, l'auteur montre comment nos parties les plus blessées se construisent pour nous protéger, parfois au prix de l'isolement. Il explore aussi la voie délicate du pardon, non comme une injonction, mais comme une possibilité de se libérer du passé. Aimer et être aimé est à la fois un témoignage intime et une invitation universelle. Un livre dans lequel l'auteur marche aux côtés du lecteur, sans posture d'expert, mais avec une sincérité désarmante et une pointe d'humour. Un voyage intérieur qui rappelle que le chemin vers l'amour commence souvent par le courage de regarder sa propre histoire avec douceur. Bonus : le livre est accompagné d'une bande-son intime, composée d'un titre choisi par l'auteur pour chaque chapitre.