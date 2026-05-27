Dis, c'est quoi une famille ?

C'est quoi, une famille ? demande un petit lapin. Un papa, une maman et des enfants ? Mais, moi, j'ai des amis qui ont une famille avec deux papas ou deux mamans. Et pour être heureux ? Faut-il une belle maison et de bons repas, ou des livres et des fleurs ? Au fil de ses rencontres, le petit lapin va découvrir qu'une famille, ce n'est pas ce que les autres peuvent raconter, c'est avant tout des liens d'amour et de bienveillance...