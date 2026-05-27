Dis, c'est quoi une famille ?

C'est quoi, une famille ? demande un petit lapin. Un papa, une maman et des enfants ? Mais, moi, j'ai des amis qui ont une famille avec deux papas ou deux mamans. Et pour être heureux ? Faut-il une belle maison et de bons repas, ou des livres et des fleurs ? Au fil de ses rencontres, le petit lapin va découvrir qu'une famille, ce n'est pas ce que les autres peuvent raconter, c'est avant tout des liens d'amour et de bienveillance...
Par
Richolly Rosazza, Mario Pennacchio Chez
Quantum way
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