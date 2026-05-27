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Dis, c'est quoi une famille ?

Richolly Rosazza, Mario Pennacchio

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C'est quoi, une famille ? demande un petit lapin. Un papa, une maman et des enfants ? Mais, moi, j'ai des amis qui ont une famille avec deux papas ou deux mamans. Et pour être heureux ? Faut-il une belle maison et de bons repas, ou des livres et des fleurs ? Au fil de ses rencontres, le petit lapin va découvrir qu'une famille, ce n'est pas ce que les autres peuvent raconter, c'est avant tout des liens d'amour et de bienveillance...

Par Richolly Rosazza, Mario Pennacchio
Chez Quantum way

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Auteur

Richolly Rosazza, Mario Pennacchio

Editeur

Quantum way

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Dis, c'est quoi une famille ?

Richolly Rosazza, Mario Pennacchio

Paru le 27/05/2026

24 pages

Quantum way

14,50 €

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Scannez le code barre 9782488629133
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