20 pratiques psychocorporelles pour traiter les traumas et les addictions - Par la créatrice du Modèle polyvagal du sens corporel

Guérir les traumatismes et les addictions. Revenir habiter son corps. Retrouver la sécurité. Réapprendre à vivre. Quand nous nous sentons en danger, notre système nerveux trouve des solutions de survie : accélérer, se figer, se couper du monde... ou s'accrocher à une substance, un comportement, un rituel. Non par faiblesse, mais par nécessité. Avec bienveillance et expertise clinique, Jan Winhall nous propose 20 exercices pour écouter les messages du corps : comment il nous protège, comment il se perd... et comment il peut se retrouver. Son Modèle Polyvagal du Sens corporel relie la Théorie Polyvagale de Stephen Porges et le Felt-Sense d'Eugene Gendlin pour nous apprendre, pas à pas, à reconnaître les états de notre système nerveux, à les modifier jusqu'à retrouver cette sensation simple et essentielle : "Je suis là, et je suis (suffisamment) en sécurité". Un livre ressources destiné autant aux thérapeutes qu'à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre leurs élans compulsifs et addictifs, sortir de la honte et construire une stabilité intérieure issue de la relation au corps, à soi et aux autres.