Bonne nuit, mon trésor

Comme chaque soir, la lune se lève, les étoiles apparaissent. Il est temps d'aller au lit, mon trésor. Mais avant de t'endormir, viens te blottir dans mes bras et souhaitons ensemble une bonne nuit au monde entier... Votre enfant pourra dormir aussi profondément que le petit héros de cet ouvrage après ce petit rituel. Sa respiration, en harmonie avec le rythme de l'histoire, s'apaise et le récit plein d'empathie envers le monde qui l'entoure le plongera dans des rêves doux et sereins.