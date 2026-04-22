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L'examen de magie

Hachette Jeunesse, Rainbow

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A quelques jours de l'examen de magie, Bloom est anxieuse. Sera-t-elle à la hauteur malgré son manque d'expérience ? Tout est encore nouveau pour elle. Et pour ne rien arranger, les Trix n'ont qu'une obsession : lui mettre des bâtons dans les roues... La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes - Roman illustré par des images de la sérieDès 8 ans.

Par Hachette Jeunesse, Rainbow
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Rainbow

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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L'examen de magie

Hachette Jeunesse, Rainbow

Paru le 22/04/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384090
9782017384090
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