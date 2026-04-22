Mémoires culinaires d'une mère juive tunisienne

Merguez, bricks, boutargue, chakchouka, couscous, boulettes, ça vous parle ? Peut-être même aussi méchouia, pkaïla, mlohia, hallah... Ces trésors de la cuisine juive tunisienne ! Saviez-vous qu'il en existe des centaines d'autres aussi irrésistibles et encore méconnus ? Les voici expliqués pas à pas, avec leurs secrets de fabrication et leurs déclinaisons. Toutes ces recettes sont réalisables avec des ingrédients peu coûteux, faciles à trouver et des ustensiles simples. Amusez-vous à régaler vos proches d'une opulente kémia, de couscous différents, de boulettes surprenantes, de petits et grands gâteaux aux accents orientaux.