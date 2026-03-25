Cherchez-vous une méthode simple et complète pour prendre soin de votre santé, de votre équilibre et de votre vitalité ? Les 7 Arkana Majeurs des Maîtres de Samara offrent une réponse unique. Héritiers d'une tradition transmise par la confrérie des Sarman du Moyen-Orient, ces exercices associent harmonieusement Yoga, Tai Chi Chuan, Eurythmie, Relaxation, Gymnastique douce et Danse. Accessibles à tous, de 3 à 99 ans, ils renforcent le corps, apaisent le psychisme et éveillent l'esprit. Simples à pratiquer, ils apportent énergie, détente et jeunesse intérieure. Dans ce livre, vous découvrirez : les 7 exercices fondamentaux des Arkana Majeurs ; leurs liens profonds avec les chakras, les méridiens énergétiques (Silsila), le corps astral et les danses de Gurdjieff ; des clés issues des grands principes de la création de l'univers. Plongez dans une pratique à la fois physique et spirituelle, ressourçant et régénérante, et laissez-vous guider vers un mieux-être global, en harmonie avec vous-même et avec la vie.