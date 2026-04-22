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La Lame Vestige

Mike Vincent

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Dalchian Rassaq, l' Ecorcheur, seigneur des Lames d'Atrocité, est brisé, battu, trahi. Il est tombé des hauteurs de l'infamie et ses Night Lords font maintenant face à leur extinction, ordonnée par leur rival haï. Alliés potentiels et ennemis sans merci les cernent, et le peu de guerriers qui lui sont toujours loyaux sont déchirés par une méfiance ouverte. Dalchian doit battre ses rivaux à leur propre jeu et regagner la maîtrise des siens, ou être condamné à l'oubli. Quand il croise l'opportunité d'un vaisseau fantôme à capturer, piller et rançonner, il y voit l'opportunité de réclamer ce qu'il a perdu et de se venger de ceux qui l'ont lésé. Avec seulement un technoprêtre renégat et la cruauté des Night Lords à son avantage, cette épreuve ne sera pas aisée. Mais la volonté de l'Ecorcheur n'est pas négligeable, et ses lames sont toujours assoiffées...

Par Mike Vincent
Chez Games Workshop

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Auteur

Mike Vincent

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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La Lame Vestige

Mike Vincent trad. Loïc Masson

Paru le 22/04/2026

413 pages

Games Workshop

15,00 €

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