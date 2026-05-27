Au début du XX ? siècle, avant d'être utilisées pour la prévention et le traitement des maladies chez l'être humain, les huiles essentielles furent d'abord employées pour soigner les animaux. Leurs effets sont rapides, les résultats durables, et elles constituent un précieux complément aux bons soins apportés à l'animal. Dans cet ouvrage de référence, Nelly Grosjean partage plus de trente années d'expérience en aromathérapie appliquée aux animaux de compagnie, d'élevage et de sport. Elle propose une approche naturelle, globale et respectueuse du vivant, associant les huiles essentielles à une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et adaptée, ainsi qu'aux conditions de liberté et de propreté indispensables à l'équilibre de l'animal. Anti-infectieuses et antiseptiques dans leurs propriétés majeures, les huiles essentielles s'utilisent aussi bien en prévention qu'en traitement curatif des affections classiques ou spécifiques. L'aromathérapie s'intègre parfaitement aux autres médecines alternatives, telles que l'homéopathie, et accompagne l'animal sur les plans physique, émotionnel et énergétique. Accessible, pratique et profondément respectueuse du vivant, L'aromathérapie pour mon animal est un guide indispensable pour tous ceux qui souhaitent prendre soin de leurs animaux autrement, en complément d'un suivi vétérinaire, et dans une approche globale de la santé.