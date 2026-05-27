Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

L'aromathérapie pour mon animal

Nelly Grosjean

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au début du XX ? siècle, avant d'être utilisées pour la prévention et le traitement des maladies chez l'être humain, les huiles essentielles furent d'abord employées pour soigner les animaux. Leurs effets sont rapides, les résultats durables, et elles constituent un précieux complément aux bons soins apportés à l'animal. Dans cet ouvrage de référence, Nelly Grosjean partage plus de trente années d'expérience en aromathérapie appliquée aux animaux de compagnie, d'élevage et de sport. Elle propose une approche naturelle, globale et respectueuse du vivant, associant les huiles essentielles à une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et adaptée, ainsi qu'aux conditions de liberté et de propreté indispensables à l'équilibre de l'animal. Anti-infectieuses et antiseptiques dans leurs propriétés majeures, les huiles essentielles s'utilisent aussi bien en prévention qu'en traitement curatif des affections classiques ou spécifiques. L'aromathérapie s'intègre parfaitement aux autres médecines alternatives, telles que l'homéopathie, et accompagne l'animal sur les plans physique, émotionnel et énergétique. Accessible, pratique et profondément respectueuse du vivant, L'aromathérapie pour mon animal est un guide indispensable pour tous ceux qui souhaitent prendre soin de leurs animaux autrement, en complément d'un suivi vétérinaire, et dans une approche globale de la santé.

Par Nelly Grosjean
Chez Fernand Lanore

|

Auteur

Nelly Grosjean

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Elevages domestiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'aromathérapie pour mon animal par Nelly Grosjean

Commenter ce livre

 

L'aromathérapie pour mon animal

Nelly Grosjean

Paru le 27/05/2026

192 pages

Fernand Lanore

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382732151
9782382732151
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.