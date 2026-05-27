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Cheval de vent

Aurélie Wellenstein, Aurora Gate

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Malheur aux vaincus ! Dans les ruines flottantes d'une cité oubliée, Sohalia a transformé sa douleur en pouvoir. Elle règne sur le Cirque des Vents et contraint les plus téméraires et les plus désespérés à s'affronter dans une compétition féroce : une course au coeur d'un cyclone. Quand ses anciennes amies la retrouvent, elles découvrent non plus une soeur, mais une reine des ouragans, cruelle et fascinante. Pour la sauver d'elle-même, ils devront participer à la course et braver les tempêtes...

Par Aurélie Wellenstein, Aurora Gate
Chez Drakoo

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Auteur

Aurélie Wellenstein, Aurora Gate

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

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Cheval de vent

Aurélie Wellenstein, Aurora Gate

Paru le 27/05/2026

64 pages

Drakoo

12,90 €

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