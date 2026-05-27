Cheval de vent

Malheur aux vaincus ! Dans les ruines flottantes d'une cité oubliée, Sohalia a transformé sa douleur en pouvoir. Elle règne sur le Cirque des Vents et contraint les plus téméraires et les plus désespérés à s'affronter dans une compétition féroce : une course au coeur d'un cyclone. Quand ses anciennes amies la retrouvent, elles découvrent non plus une soeur, mais une reine des ouragans, cruelle et fascinante. Pour la sauver d'elle-même, ils devront participer à la course et braver les tempêtes...