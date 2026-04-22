Blue Lock Tome 32 . Edition collector

Le match est relancé par le but égalisateur phénoménal de Rin Itoshi ! Portée par une série de changements fulgurants, la tension atteint son paroxysme sur le terrain. Sous l'effet de cette effervescence, Loki, encore resté sur le banc jusqu'ici, et Noa annoncent brusquement leur entrée en jeu ! Au coeur du tumulte, Isagi plonge dans une analyse acharnée, à la recherche d'une stratégie décisive... Le dénouement approche, et cette ultime bataille s'apprête à déclencher une onde de choc capable de bouleverser le monde !