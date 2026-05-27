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Le festin de bois

Isabelle Bauthian, Rebecca Morse

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Quel camp rallierez-vous lors de la bataille finale ? " Bon crépuscule, habitants de Flot ! " Flot est plus divisée que jamais depuis que Dona Laura a découvert le Comendador emprisonné par Don Juan dans une statue de bois. L'Abuseur, en revendiquant la liberté d'être soi-même, a bouleversé les croyances des habitants ! Tandis que Laura règne alors d'une main de fer sur Flot, Juan se laisse aller à la luxure. Mais des actes de terrorisme et l'ombre menaçante du Comendador planent sur la Cité. Nos héros parviendront-ils à s'allier avant que la ville ne s'effondre et que le rideau tombe ?

Par Isabelle Bauthian, Rebecca Morse
Chez Drakoo

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Auteur

Isabelle Bauthian, Rebecca Morse

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

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Le festin de bois

Isabelle Bauthian, Rebecca Morse

Paru le 27/05/2026

56 pages

Drakoo

15,90 €

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