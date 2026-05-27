Le festin de bois

Quel camp rallierez-vous lors de la bataille finale ? " Bon crépuscule, habitants de Flot ! " Flot est plus divisée que jamais depuis que Dona Laura a découvert le Comendador emprisonné par Don Juan dans une statue de bois. L'Abuseur, en revendiquant la liberté d'être soi-même, a bouleversé les croyances des habitants ! Tandis que Laura règne alors d'une main de fer sur Flot, Juan se laisse aller à la luxure. Mais des actes de terrorisme et l'ombre menaçante du Comendador planent sur la Cité. Nos héros parviendront-ils à s'allier avant que la ville ne s'effondre et que le rideau tombe ?