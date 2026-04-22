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#Comics

Thanos

Jason Aaron, Dan Abnett, Andy Lanning

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Comment devient-on Thanos ? De quel amour véritable est né celui que l'on surnomme le Titan Fou ? Plongez dans ses origines pour comprendre ce qui pousse parfois cette incarnation du mal à s'allier aux héros. Car quand le Cancervers menace toute réalité, même les Gardiens de la Galaxie, Nova et le Silver Surfer n'ont d'autre choix que de demander son aide. La force de l'univers Marvel permet des approches variées pour notre jeune mais déjà populaire collection MARVEL POCHE. Jusqu'ici, elle s'est surtout concentrée sur des runs majeurs comme Ultimate Spider-Man ou des sagas incontournables comme Secret Wars. Ce mois-ci, nous explorons une autre voie avec des albums consacrés à des personnages très populaires : Thanos et Venom, chacun réuni autour de deux sagas complètes et essentielles.

Par Jason Aaron, Dan Abnett, Andy Lanning
Chez Panini comics

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Auteur

Jason Aaron, Dan Abnett, Andy Lanning

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Thanos

Jason Aaron, Dan Abnett, Andy Lanning

Paru le 22/04/2026

336 pages

Panini comics

10,99 €

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