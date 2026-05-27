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#Comics

Creepshow Volume 1

Kyle Starks

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10 histoires fantastiques, gores ou horrifiques, rendent hommage à la série télévisée culte des années 1980 ! 10 histoires courtes signés par des grands noms du comics, tels que Chris Burnham (Batman Incorporated), Paul Dini (auteur et producteur de la série animèrent culte The New Batman Adventures), Kyle Starks (Peacemaker, Rick & Morty), et bien d'autres encore qui s'en donnent à coeur joie pour signer et dessiner des récits gores et drôles en hommage à ce chantre de la pop culture indé qu'était Creepshow. Et comme le dit si bien dans sa préface Greg Nicotero, le créateur du show télévisuel : " Qui sommes-nous si nous ne pouvons pas partager notre amour collectif pour toutes les choses qui se terrent dans la nuit ? Contrairement à tout autre genre, la peur nous unit, nous permet de crier et de célébrer le frisson de la survie. Qu'il s'agisse de contes moraux, de la libération d'un être surnaturel ou d'une bonne vieille histoire d'amour, la peur nous unit. [... ] Allez-y, criez, frissonnez, et riez (si nécessaire) alors que nous entamons ce nouveau chapitre très attendu de l'héritage qu'est le CREEPSHOW ! "

Par Kyle Starks
Chez Hi Comics

|

Auteur

Kyle Starks

Editeur

Hi Comics

Genre

Comics divers

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Creepshow Volume 1

Kyle Starks

Paru le 31/12/2078

256 pages

Hi Comics

29,95 €

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Scannez le code barre 9782378874049
9782378874049
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