La décrypteuse

Poe Dameron et son droïde BB-8 sont envoyés en mission secrète pour récupérer un appareil de décryptage que le Premier Ordre utiliserait pour pirater les communications de la Résistance. Mais Poe découvre vite que cette "technologie" est en réalité une jeune fille brillante retenue captive. La mission prend alors une tout autre tournure : il doit désormais tout faire pour la sauver. Ce récit inédit consacré à Poe Dameron (incarné à l'écran par le charismatique Oscar Isaac) est paru en V. O. pour célébrer les dix ans de Star Wars : Le Réveil de la Force. Au scénario, on retrouve Ethan Sacks, un habitué de la galaxie lointaine, très lointaine.