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La décrypteuse

Ethan Sacks, Marc Yazra

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Poe Dameron et son droïde BB-8 sont envoyés en mission secrète pour récupérer un appareil de décryptage que le Premier Ordre utiliserait pour pirater les communications de la Résistance. Mais Poe découvre vite que cette "technologie" est en réalité une jeune fille brillante retenue captive. La mission prend alors une tout autre tournure : il doit désormais tout faire pour la sauver. Ce récit inédit consacré à Poe Dameron (incarné à l'écran par le charismatique Oscar Isaac) est paru en V. O. pour célébrer les dix ans de Star Wars : Le Réveil de la Force. Au scénario, on retrouve Ethan Sacks, un habitué de la galaxie lointaine, très lointaine.

Par Ethan Sacks, Marc Yazra
Chez Panini comics

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Auteur

Ethan Sacks, Marc Yazra

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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La décrypteuse

Ethan Sacks, Marc Yazra trad. Thomas Davier

Paru le 22/04/2026

104 pages

Panini comics

16,00 €

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Scannez le code barre 9791039143783
9791039143783
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