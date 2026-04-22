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La Légende de Shen Li Tome 1

Jiu Lu Fei Xiang

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Découvrez le premier tome de la duologie adaptée en drama : The legend of Shen Li Un phénix tombé dans le royaume des mortels. Le dernier dieu antique encore en ce monde. Shen Li, général des armées du royaume des démons n'a rien à envier à personne... sauf peut-être un peu de tranquillité. Mais pour ses mille ans, on lui offre le pire des cadeaux : un mariage arrangé avec un prince céleste plus connu pour ses conquêtes que pour sa vertu. Hors de question ! Elle prend la fuite, bien décidée à faire échouer cette union absurde. Traquée, blessée, elle chute dans le monde des mortels et reprend malgré elle sa forme originelle : un phénix sans pouvoir, vendu comme un vulgaire poulet sur un marché. C'est là qu'un jeune homme apparemment ordinaire, Xingyun, la recueille. Mais Xingyun n'est pas un simple mortel. Lorsque les Trois Royaumes vacillent et qu'une force oubliée se réveille, leurs destins s'entrelacent. Car la clé de la victoire n'est ni sur les champs de bataille ni dans les décrets célestes. Elle repose sur le phénix qui s'est refusé à plier. Et sur celui qui a choisi de disparaître. Leur alliance peut sauver les royaumes. Ou précipiter leur chute.

Par Jiu Lu Fei Xiang
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Jiu Lu Fei Xiang

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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La Légende de Shen Li Tome 1

Jiu Lu Fei Xiang

Paru le 22/04/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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