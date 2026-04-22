L'Ombre des Faes

Dans le royaume de Nostraria, chaque jeune adulte doit payer le prix de la magie. A vingt ans, leurs pouvoirs s'éveillent, et la couronne les réclame pour servir cinq années sous ses ordres. Pour Hestia, élevée en exil loin des intrigues du trône, ce jour signe la fin de sa liberté. Arrachée à sa famille pour rejoindre les rangs royaux, elle découvre un monde où les alliances se font et se défont dans l'ombre, où chaque secret peut tuer, et où son propre passé cache des vérités qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Quand le destin la conduit jusqu'à la forêt d'Ocaranost, domaine interdit des Faes et berceau de la magie ancienne, Hestia comprend que son rôle dépasse celui d'une simple garde royale. Et que certaines promesses valent bien plus qu'un serment fait à la couronne... #Ennemies-to-lovers #Complot #Fae #IntrigueRoyale #HéroïneBadass