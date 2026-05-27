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Guide Guide Des Véhicules De Collection 2026 Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir LES VEHICULES DE COLLECTION Les véhicules de collection, ce n'est pas seulement une carrosserie brillante, c'est une histoire, un savoir-faire et parfois quelques surprises mécaniques. Ce guide pratique vous aide à entrer dans l'univers des voitures anciennes, motos vintage et youngtimers, avec des repères clairs pour acheter, entretenir et rouler sans stress. Idéal pour comprendre le marché, estimer une cote et éviter les erreurs coûteuses. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer GUIDE DES VEHICULES DE COLLECTION autrement : - Des itinéraires entre modèles mythiques, marques historiques et générations cultes : une sélection structurée pour repérer les incontournables, les valeurs sûres et les pépites moins connues du patrimoine automobile. - Des expériences immersives : salons, rallyes, clubs, rencontres et sorties sur route pour vivre la collection sur le terrain, au-delà des photos et des annonces. - Un regard historique et culturel : repères sur l'évolution du design, des innovations mécaniques et des grandes périodes, pour comprendre pourquoi certains modèles sont devenus des icônes. - Des conseils pratiques et locaux : achat, inspection, restauration, pièces détachées, assurance, budget, stockage et démarches comme la carte grise collection. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : ateliers sérieux, spécialistes, événements, bonnes adresses et ressources fiables pour avancer sans perdre de temps. Un guide pensé pour les passionnés de belles mécaniques, d'histoire et de culture automobile, signé Petit Futé.

Par D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Guides pratiques

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Guide Guide Des Véhicules De Collection 2026 Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Paru le 17/06/2026

Nouvelles éditions de l'Université

15,95 €

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