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#Roman francophone

Semantic Error Tome 4

J. Soori

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Entre disputes, retrouvailles et promesses, Sangwoo et Jaeyoung vous offrent cinq ultimes scènes pour conclure leur histoire d'amour. Après bien des épreuves, Choo Sangwoo et Jang Jaeyoung sont enfin ensemble. Mais entre eux, rien n'est jamais simple. Aussi différents que les deux pôles d'un aimant, ils s'attirent autant qu'ils se repoussent, et leur quotidien de couple s'annonce tout sauf paisible. A quelques mois du départ de Jaeyoung pour l'étranger, les deux jeunes hommes veulent profiter de chaque instant... pourtant, leur route sera semée d'embûches. Entre malentendus, orgueil et pressions extérieures, leur amour sera mis à rude épreuve. Parviendront-ils à surmonter tous les obstacles - et à remporter la partie la plus difficile de leur vie : celle du bonheur à deux ? #boyslove #coréedusud #bonus #viedecouple #vieactive #romance

Par J. Soori
Chez MXM Bookmark

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Auteur

J. Soori

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance et érotique LGBT

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Semantic Error Tome 4

J. Soori trad. Sarah Ozkalp

Paru le 22/04/2026

240 pages

MXM Bookmark

21,99 €

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