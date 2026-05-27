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Le printemps des cathédrales

Jean Diwo

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XIIe siècle. L'abbé Suger décide d'embellir l'abbaye de Saint-Denis. Renaud Pasquier y commence alors son apprentissage de maître d'oeuvre. Il sera le premier d'une lignée de bâtisseurs de cathédrales. Renaud n'aura de cesse de parcourir les chantiers de cathédrale en abbaye, avec sa grande famille et particulièrement ses deux fils, l'un sculpteur, l'autre architecte. Nous découvrons les traditions, les règles, les secrets, le quotidien de ceux qui ont mis leur passion au service de Dieu. De Sens à la Sainte-Chapelle ; de Louis VI à Louis IX, Jean Diwo parcourt le siècle.

Par Jean Diwo
Chez J'ai lu

|

Auteur

Jean Diwo

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans historiques

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Le printemps des cathédrales

Jean Diwo

Paru le 27/05/2026

416 pages

J'ai lu

9,00 €

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