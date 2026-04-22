Ukraine, une autre Terre sainte

Xavier Boniface révèle dans cet essai comment l'Ukraine est devenue une "autre terre sainte" , théâtre d'un affrontement où religion, politique et identité s'entremêlent de façon inextricable. Il examine la complexité des relations entre les différentes confessions religieuses, et leur rôle crucial dans le conflit actuel. L'auteur dévoile les multiples facettes de cette guerre, de la rupture entre les Eglises orthodoxes à la situation des minorités religieuses, en passant par les enjeux géopolitiques et diplomatiques. Et aussi comment la sacralisation du territoire ukrainien par la Russie, et la quête d'indépendance spirituelle de l'Ukraine, transforment un conflit territorial en guerre sainte. Cette étude rigoureuse offre une perspective unique sur les dynamiques religieuses qui sous-tendent le conflit russo-ukrainien. Les lecteurs découvriront comment les institutions religieuses, du Vatican au conseil oecuménique des Eglises, tentent de défendre la paix sans condamner, tout en comprenant les implications profondes de cette guerre pour l'avenir des relations entre foi, politique et identité nationale en Europe de l'Est.