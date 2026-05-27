Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La guérison de Rose Gold

Stephanie Wrobel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant dix-huit ans, sa mère lui a caché la vérité. Aujourd'hui, le jeu s'inverse. Toute sa vie, Rose Gold Watts a cru qu'elle était gravement malade. En réalité, sa mère, Patty Watts, était simplement une excellente menteuse. Après avoir purgé sa peine, Patty recouvre la liberté, sans ressources ni refuge. Contre toute attente, Rose Gold accepte de l'accueillir. Lui aurait-elle pardonné les maltraitances de son enfance ? Patty aurait-elle oublié que c'est sa fille qui l'a envoyée en prison ? Rien n'est moins sûr et, surtout, Rose Gold n'est plus la petite chose fragile qu'elle était cinq ans plus tôt. Et elle attend avec impatience le retour de sa mère...

Par Stephanie Wrobel
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephanie Wrobel

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La guérison de Rose Gold par Stephanie Wrobel

Commenter ce livre

 

La guérison de Rose Gold

Stephanie Wrobel trad. Tiphaine Scheuer

Paru le 27/05/2026

416 pages

J'ai lu

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290441824
9782290441824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.