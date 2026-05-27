La guérison de Rose Gold

Pendant dix-huit ans, sa mère lui a caché la vérité. Aujourd'hui, le jeu s'inverse. Toute sa vie, Rose Gold Watts a cru qu'elle était gravement malade. En réalité, sa mère, Patty Watts, était simplement une excellente menteuse. Après avoir purgé sa peine, Patty recouvre la liberté, sans ressources ni refuge. Contre toute attente, Rose Gold accepte de l'accueillir. Lui aurait-elle pardonné les maltraitances de son enfance ? Patty aurait-elle oublié que c'est sa fille qui l'a envoyée en prison ? Rien n'est moins sûr et, surtout, Rose Gold n'est plus la petite chose fragile qu'elle était cinq ans plus tôt. Et elle attend avec impatience le retour de sa mère...