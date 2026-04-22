Scénarios pour le 21e siècle : vers le pire ou le meilleur ?

Alors que se profilent tant de bouleversements majeurs, comment allons-nous évoluer au fil du xxie siècle ? A quels futurs doit-on se préparer ? Quels scénarios dessiner aujourd'hui, quand tout semble s'accélérer ? Un petit groupe de chercheurs s'est attelé à apporter des réponses à ces questions et à développer six scénarios, des plus positifs aux plus préoccupants, en fonction des choix qui détermineront notre futur. Un petit essai de prospective à avoir en poche en ces temps troublés pour voir plus clair dans notre avenir.