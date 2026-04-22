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Scénarios pour le 21e siècle : vers le pire ou le meilleur ?

Jean-Eric Aubert, Denis Lacroix

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Alors que se profilent tant de bouleversements majeurs, comment allons-nous évoluer au fil du xxie siècle ? A quels futurs doit-on se préparer ? Quels scénarios dessiner aujourd'hui, quand tout semble s'accélérer ? Un petit groupe de chercheurs s'est attelé à apporter des réponses à ces questions et à développer six scénarios, des plus positifs aux plus préoccupants, en fonction des choix qui détermineront notre futur. Un petit essai de prospective à avoir en poche en ces temps troublés pour voir plus clair dans notre avenir.

Par Jean-Eric Aubert, Denis Lacroix
Chez Hermann

|

Auteur

Jean-Eric Aubert, Denis Lacroix

Editeur

Hermann

Genre

Actualité médiatique internati

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Scénarios pour le 21e siècle : vers le pire ou le meilleur ?

Jean-Eric Aubert, Denis Lacroix

Paru le 22/04/2026

230 pages

Hermann

20,00 €

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Scannez le code barre 9791037047243
9791037047243
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