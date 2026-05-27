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#Polar

Pour le pire

E.G. Scott

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Le couple presque parfait que forment Paul et Rebecca ne reposerait-il que sur des illusions ? Lorsque deux policiers sonnent à leur porte un matin, à la recherche d'une femme disparue, Rebecca est loin de se douter que ce sera l'événement le moins dramatique de sa journée. Car Paul, son mari depuis vingt ans, cache quelque chose. Et plus elle cherche à comprendre de quoi il s'agit, plus les zones d'ombre s'épaississent. Tandis que les mensonges s'accumulent, la confiance se fissure, la paranoïa s'installe, et le couple s'enferme dans une spirale destructrice, où aimer peut devenir le plus dangereux des aveuglements et où la vérité menace de tout détruire...

Par E.G. Scott
Chez J'ai lu

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Auteur

E.G. Scott

Editeur

J'ai lu

Genre

Thrillers

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Pour le pire

E.G. Scott

Paru le 27/05/2026

384 pages

J'ai lu

8,90 €

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