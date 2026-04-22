Est-ce que je suis accro ?

Un guide solide de 160 pages à destination des 12-18 ans sur les questions des addictions à des substances et à des usages comme ceux des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Tout ce qui questionne les ados sur les drogues, la dépendance à un comportement ou à un produit, leur vulnérabilité, la pression des potes, leur envie de tester leurs limites, etc. est dans ce livre ! Des repères indispensables Cet ouvrage propose aux ados des repères et les outils de compréhension nécessaires afin de s'interroger sur des pratiques qui peuvent déjà être problématiques, ou de mieux comprendre ce qui se joue en eux face à certaines substances ou à travers certains usages. Plus de 70 questions sont rassemblées dans ce livre, accompagnées d'un lexique, d'un quiz pour faire le point sur leurs connaissances et d'infos très pratiques. Des paroles d'ados et les conseils d'un spécialiste Des chiffres clés, des témoignages d'ados et les conseils très concrets d'un addictologue et pédopsychiatre en contact quotidien avec des ados qui souffrent d'addictions parsèment ce livre, qui, malgré son sujet difficile, n'est pas intimidant. Les dessins de Céleste Wallaert lui apportent un supplément de douceur et de bienveillance.