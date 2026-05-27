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#Roman francophone

Les amants de la France libre

Jean-Yves Pitoun

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Janine, jeune veuve de guerre, dirige une filière d'évasion à travers les Pyrénées. Robert, tout juste vingt ans, a fui ses montagnes de Kabylie pour rejoindre la Résistance. Mike, pilote américain engagé dans la RAF, a miraculeusement survécu aux tirs allemands. Une femme, deux hommes : un trio héroïque dans le dangereux tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. De l'Algérie à Londres en passant par les réseaux clandestins de Toulouse et du Pays basque, dans le feu des passions et du combat, ils font face à l'ennemi. Et si leur destin s'écrit en lettres de sang, la puissance de l'amour et de l'amitié à la vie, à la mort, leur donnent le courage de le braver. Un roman poignant qui prend la forme d'un hommage : Jean-Yves Pitoun, scénariste franco-américain, s'est inspiré de l'histoire de son père et de ses camarades pour redonner vie à ces héros de l'ombre qui se sont battus pour la France libre. Ce livre documenté, touchant, possède tous les codes et atouts de la grande fresque d'époque. Baptiste Liger, Lire magazine. Un page-turner haletant, vibrant, dans lequel l'auteur, avec tout son talent de scénariste, a reconstitué la guerre de son père. Dominique Nora, Le Nouvel Obs.

Par Jean-Yves Pitoun
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Jean-Yves Pitoun

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

XXe siècle

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Les amants de la France libre

Jean-Yves Pitoun

Paru le 27/05/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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