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Le pompier de Lilliputia

Fred Bernard, François Roca, Frédéric Bernard

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Voici l'incroyable histoire d'Henry Mac Queen. Né à la fin du XIXe siècle dans une riche demeure de New York, Henry Mac Queen a huit ans lorsqu'il arrête de grandir : c'est un nain. Stupeur, moqueries, rejet de son père ¬- politicien en vue -, et indifférence familiale... Un jour, sans le vouloir, il met le feu à la maison. Et tout s'enchaîne : le feu qui brûle en lui, tout le temps ; l'installation à Lilliputia, quartier des nains dans le plus grand parc d'attractions du monde ; son idée géniale de la compagnie de mini-pompiers, l'amour de Nadja... jusqu'à l'incendie de Coney Island. Ce jour-là, Henry Mac Queen prend la direction des opérations et, avec ses concitoyens, sauve Lilliputia des flammes. Son père, devenu maire de New York, est enfin fier de son fils ; et le feu quitte définitivement le ventre d'Henry. Reconnu par tous, il intègre la grande compagnie des pompiers de New York. Fred Bernard s'inspire de faits réels pour raconter l'histoire universelle d'un homme courageux et volontaire. Les illustrations de François Roca sont comme les batailles et la réussite d'Henry Mac Queen : grandioses, épiques, vibrantes d'émotion et de vie.

Par Fred Bernard, François Roca, Frédéric Bernard
Chez Albin Michel

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Auteur

Fred Bernard, François Roca, Frédéric Bernard

Editeur

Albin Michel

Genre

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Le pompier de Lilliputia

Fred Bernard, François Roca, Frédéric Bernard

Paru le 27/05/2026

40 pages

Albin Michel

5,90 €

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