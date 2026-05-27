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#Bande dessinée jeunesse

Ca ira mieux demain

Marie-Aude Murail, Constance Robert-Murail

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En trois ans, bien des choses se sont passées au 12 rue des Murlins. Le Covid a semé la pagaille et Sauveur s'est pris de plein fouet une vague de troubles psy générés par la pandémie. Il est débordé alors qu'il devrait s'occuper davantage de Léo, sa fille de dix-huit mois, mieux épauler sa femme, Louise, voir ce qui cloche chez Paul, rendre visite à Koslo toujours plongé dans le coma... Et s'il veut enfin dormir, il devrait arrêter de boire autant de café pour se mettre à la chicorée. Car il est fatigué, très fatigué, tout comme ses patient·es. Ariane Peugeot, jeune prof de SVT, est à deux doigts de démissionner, mais s'inquiète pour sa classe de CP, les Causes Perdues, ces élèves de la 4e poubelle de son collège. Alma Labatut, conseillère pénitentiaire, a elle aussi envie de jeter l'éponge et de lâcher son groupe de parole d'hommes violents. Des CP, eux aussi ? Mais les causes perdues ne sont jamais désespérées. A condition d'y croire. Et Sauveur y croit. En fin d'ouvrage, retrouvez "Dix ans de thérapie avec Marie-Aude Murail" , où les coautrices de cette ultime saison discutent de leur collaboration mère-fille... et interrogent les limites de la thérapie individuelle dans un monde incertain.

Par Marie-Aude Murail, Constance Robert-Murail
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Marie-Aude Murail, Constance Robert-Murail

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ca ira mieux demain

Marie-Aude Murail, Constance Robert-Murail

Paru le 27/05/2026

414 pages

L'Ecole des Loisirs

9,00 €

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